مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، مواجهات نارية بدوري أبطال أوروبا وإفريقيا

تجري مساء اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذهاب دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني مع الأهلي 9 مساء - بي إن سبورتس 6

الترجي مع صن داونز 9 مساء - بي إن سبورتس 4

الجيش الملكي مع بيراميدز 9 مساء - بي إن سبورتس 5

دوري أبطال أوروبا

أرسنال مع ريال مدريد 9 مساء - بي إن سبورتس 1

بايرن ميونخ مع إنتر ميلان 9 مساء - بي إن سبورتس 2

دوري أبطال آسيا 2



التعاون السعودي مع الشارقة الإماراتي - 8.00 بتوقيت أبوظبي - beIN Sports AFC HD.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.