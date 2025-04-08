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جسم هزيل دون عضلات، ظهور مفاجئ لـ باتيستا يصدم عشاق مصارعة المحترفين (فيديو وصور)

باتيستا، فيتو
باتيستا، فيتو

يعد ديف باتيستا أحد المصارعين الذين تركوا بصمتهم في حلبة مصارعة المحترفين wwe على مدار رحلته الاحترافية.

ولفت باتيستا الأنظار وخطف قلوب متابعيه ببنيانه العضلي القوي، وقدرته على إسقاط منافسيه بالأداء القوي والمميز في مبارياته بمنافسات RAW بمصارعة المحترفين.

وأثار باتيستا التساؤلات بعد ظهوره بجسم هزيل وتخلصه من عضلاته وفقدان وزن كبير في أحدث ظهور له.

وبحسب تقارير صحفية، فإن المصارع الأمريكي فقد جزءًا من وزنه بسبب مشاركته في أداء بعض الأدوار بالأفلام السينمائية، ولكن الأمر زاد بشكل لافت.

وقال تقرير نشره موقع WORLD WRESTLING إن باتيستا عندما انتقل إلى العمل في هوليوود وشارك في بعض الأفلام السينمائية اضطر لبعض التغييرات المتعلقة بوزنه.

وارتفع وزن المصارع الأمريكي إلى 130 كيلو جرامًا للمشاركة في أحد الأفلام بناءً على طلب المخرج، ولكنه اضطر بعد ذلك لإنقاص وزنه واتباع نظام غذائي صارم لأسباب صحية.

وأشار التقرير إلى أن المصارع الأمريكي الشهير  يعاني مرض الربو، الأمر الذي أثّر في أدائه التدريبات البدنية الشاقة.

وتبقى معاناة باتيستا من مرض الربو أيضًا عاملًا أسهم بقوة في فقدانه جزءًا من الكتلة العضلية في جسمه.

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ديف باتيستا باتيستا حلبة مصارعة المحترفين RAW هوليوود مرض الربو

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