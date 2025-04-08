بعد اعتراضها على دعم إسرائيل، مايكروسوفت تطرد المهندسة المغربية ابتهال أبو سعد

طردت "مايكروسوفت" المهندسة المغربية ابتهال أبو سعد، التي اعترضت علنا على تقديم الشركة أدوات الذكاء الاصطناعي لجيش الاحتلال الإسرائيلي.



وكشفت "سي إن بي سي"، أن أبو السعد وزميلة أخرى لها تم فصلهما من الشركة الأمريكية بسبب اعتراضهما على التعاون مع إسرائيل، وفق وثائق اطلعت عليها الشبكة الإخبارية الأمريكية.

وحسب الوثائق، فإن ابتهال، مهندسة البرمجيات في قسم الذكاء الاصطناعي بالشركة ومقر عملها كندا، فصلت أمس الإثنين لـ"سبب وجيه، أو سوء سلوك متعمد، أو عصيان، أو إهمال متعمد للواجب".

Microsoft employee calls out Microsoft AI team from in complicit in the Gaza genocide pic.twitter.com/3RMkPjvXEJ — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) April 4, 2025

وقالت تقارير صحفية إن أبو سعد تلقت دعوة لمكالمة فيديو مع الموارد البشرية لـ"مايكروسوفت"، حيث أُبلغت بأنه سيتم فصلها فورا.

كما فصلت فانيا أغراوال، وهي مهندسة برمجيات أخرى في "مايكروسوفت"، أعلنت استقالتها من الشركة سابقا، لكن "مايكروسوفت" أنهت خدماتها أمس الإثنين أيضا، حسب الوثائق.

ولم تستجب "مايكروسوفت" فورا لطلب التعليق.

ومؤخرا قاطعت ابتهال أبو سعد كلمة المدير التنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي في "مايكروسوفت" مصطفى سليمان، في تجمع علني، احتجاجا على علاقات الشركة مع إسرائيل.

وجاء ذلك خلال احتفال أقامته الشركة في ريدموند بواشنطن، بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسها.

وقالت الموظفة عندما قاطعت كلمة سليمان: "أنت من تجار الحرب. توقف عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإبادة الجماعية"، في إشارة إلى الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

ورد سليمان الذي كان يتحدث في كلمته عن منتج للشركة للمساعدة في مجال الذكاء الاصطناعي، على الموظفة قائلا: "أسمع احتجاجك. شكرا لك"، ثم جرى إبعاد المهندسة عن المكان.

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