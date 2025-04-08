الثلاثاء 08 أبريل 2025
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محافظات

مريضة نفسيا تقتل والدتها وتجلس بجوار جثتها لمدة يومين بالبحيرة

متهمة، فيتو
متهمة، فيتو

حالة حزن انتابت أهالي منطقة السعرانية، التابعة لمدينة كفر الدوار، بمحافظة البحيرة بعد وقوع جريمة مؤسفة بقيام فتاة مريضة نفسية بقتل والدتها طعنا بالسكين لتسقط جثة هامدة متأثرة بإصابتها.

الفتاة في شقتها جالسة بجوار جثة والدتها

فوجئ الأهالي بكفر الدوار بمحافظة البحيرة بالعثور على الفتاة في شقتها جالسة بجوار جثة والدتها ليتم إبلاغ الأجهزة الأمنية المختصة التي وصلت إلى مكان واقعة للمعاينة، وتبين أن جريمة القتل وقعت ومر عليها يومان، ومرتكبها ابنتها تعاني من مرض نفسي وظلت متواجدة مع جثة والدتها طوال هذه المدة وارتكبت الجريمة بأداة حادة “سكين”.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن. 

 

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كفر الدوار البحيرة السعرانية جريمة مؤسفة مريضة نفسية قتل

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