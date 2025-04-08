الثلاثاء 08 أبريل 2025
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أخبار مصر

انقلاب 360 درجة، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

طقس اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تقلبات وظواهر جوية في طقس اليوم وغدا الأربعاء.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

وقالت الأرصاد الجوية في بيانها، إن طقس اليوم الثلاثاء يشهد ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء،  اضطراب الملاحة البحرية، ونشاط للرياح ببعض المناطق يصاحبها سقوط أمطار.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وأشارت الأرصاد في تفاصيل بيانها إلى أن طقس اليوم يشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة  وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

اضطراب الملاحة البحرية
 

كما حذرت الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على خليجي السويس والعقبة وارتفاع الأمواج من (2.5-3)متر وسرعة الرياح من (40-60)كم/س.

عودة للأمطار


وتوقعت أيضا بعودة سقوط الأمطار، لافتة إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

طقس غدا الأربعاء

وبالنسبة لطقس غد الأربعاء 8 إبريل 2025، حذرت الأرصاد الجوية من انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 8:7 درجات.

وأضافت أن درجات الحرارة غد الأربعاء تسجل على السواحل الشمالية من ( 21:22 ) درجة، والقاهرة والوجه البحري من ( 23: 28) درجة، وجنوب البلاد من ( 25: 30 ) درجة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق وفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد ا.

حالة البحرين


بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من (1.5: 2 متر)، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدلة وارتفاع الموج من ( 1:  1.5 متر) واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025

 

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

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