أخبار الحوادث اليوم، مصرع عنصر إجرامي متهم في واقعة استشهاد ضابط شرطة بالأقصر، حريق عقار بمنشأة ناصر،الداخلية تكشف ملابسات فيديو حادث تصادم شارع فيصل، الحبس 4 أشهر لطليق فنانة شهيرة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

مصرع عنصر إجرامي متهم في واقعة استشهاد ضابط شرطة بالأقصر

لقى عنصر جنائي شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة في محافظة الأقصر.



الداخلية تكشف ملابسات فيديو حادث تصادم شارع فيصل

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن اصطدام سيارة "ربع نقل" بسيارة ملاكى بالمواجهة في شارع الملك فيصل بالجيزة.

مصدر أمنى يكشف تفاصيل جديدة حول حريق عقار منشأة ناصر

حريق عقار منشأة ناصر، كشف مصدر أمنى تفاصيل جديدة حول الحريق الذي نشب فى مخلفات بلاستيكية أعلى سطح عقار بمنطقة منشأة ناصر، موضحا أن ألسنة اللهب تصاعدت حتى امتدت إلى “غية حمام” بنفس العقار.

جهود مكثفة لكشف ملابسات وفاة مسن سقط على الرصيف وأصيب في رأسه بالطالبية

يواصل رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودهم لكشف ملابسات وفاة مسن أثناء مطاردة الأهالي له بدائرة قسم شرطة الطالبية من خلال فريق بحث يعمل علي سماع أقوال شهود العيان للواقعة وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة.



مدير أمن القاهرة ينتقل إلى موقع حريق عقار منشأة ناصر

حريق عقار منشأة ناصر، وصل منذ قليل اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة لمعاينة ومتابعة حريق نشب أعلى عقار سكنى فى منشأة ناصر.



تحريات مكثفة لحل لغز سرقة مبلغ مالي من داخل فيلا بأكتوبر

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة لحل لغز سرقة مبلغ مالي من داخل فيلا بمدينة 6 أكتوبر.



إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الأوسطي، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.



اللقطات الأولى لحريق عقار بمنشأة ناصر (فيديو)

حصلت “فيتو” على فيديو يرصد اللحظات الأولى للحريق الذي اندلع داخل عقار سكني بشارع الجامع محطة الجامع بمنطقة منشأة ناصر.



جهود مكثفة لضبط متهم بالشروع في قتل عاطل بأرض اللواء

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط متهم بالشروع فى قتل عاطل بإطلاق عيار ناري عليه ما اسفر عن إصابته أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات بينهما بمنطقة أرض اللواء.



الحبس 4 أشهر لطليق فنانة شهيرة في 4 أحكام مختلفة

قضت محكمة أسرة الكيت كات بالجيزة، بالحبس 4 أشهر لطليق فنانة شهيرة، في 4 أحكام مختلفة بين نفقة وحضانة لابنته صاحبة الـ 4 سنوات.



القبض على تاجر أسلحة نارية غسل 31 مليون جنيه فى الشروق

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 31 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.



الأمن يكشف ملابسات فيديو رقص فتاة وتعاطى المخدرات بأحد الشوارع بالجيزة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن رقص إحدى الفتيات بأحد الشوارع بالجيزة والإدعاء بتعاطيها مواد مخدرة.

طلب معاشرتي.. أقوال زوجة ضحية القتل على يد شاب بسبب فيديوهات مخلة

استمعت نيابة الجيزة لأقوال زوجة المجني عليه في حادث اتهام شاب بقتل زوجها بسبب فيديوهات مخلة لها معه، فى مدينة 6 أكتوبر.



النيابة الإدارية تخطر النيابة العامة بالتحقيقات في الاستيلاء على عملات فضة بأوبرا عايدة

قامت النيابة الإدارية بإبلاغ النيابه العامة بما انتهت إليه من تحقيقات بشأن واقعة الاستيلاء على عملات فضة خاصة بأوبرا عايدة وذلك من قبل متهمين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.



مقتل عامل دليفري وإصابة زميله على يد 4 أشخاص بالتجمع الخامس

لقي عامل دليفري مصرعه وأصيب زميله على يد 4 أشخاص ظنًّا بسرقتهم دراجة نارية خاصة بالمتوفى بمنطقة التجمع الخامس.



بالأسماء، تفاصيل مصرع أم وأبنائها الثلاثة وإصابة الأب في انهيار سقف غرفة بالإسكندرية

لقيت أم مصرعها وثلاثة من أبنائها بينما أصيب الأب بكسور خطيرة وجروح، في انهيار سقف الدور الأول على الدور الأرضي بحارة النخلة بحي الجمرك في محافظة الإسكندرية، في عقار مأهول مكون من دوريين علويين من الحوائط الخشبية ودور أرضي.

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