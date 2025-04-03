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حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو رقص فتاة وتعاطى المخدرات بأحد الشوارع بالجيزة

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو رقص فتاة بأحد الشوارع بالجيزة، فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن رقص إحدى الفتيات بأحد الشوارع بالجيزة والإدعاء بتعاطيها مواد مخدرة.

 

الأمن يكشف ملابسات فيديو رقص فتاة بأحد الشوارع وتعاطى المخدرات بالجيزة 
الأمن يكشف ملابسات فيديو رقص فتاة بأحد الشوارع وتعاطى المخدرات بالجيزة 

 

 فيديو رقص فتاة بأحد الشوارع وتعاطى المخدرات بالجيزة 

 


وبالفحص تمكنت قوات الشرطة من تحديد وضبط الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو "متسولة ولها معلومات جنائية".

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وتبين أن مقطع الفيديو قديم سبق تداوله منذ أكثر من عام وبمواجهتها قررت قيامها بالرقص آنذاك على سبيل المزاح ونفت تعاطيها المواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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وزارة الداخلية فيديو رقص قوات الشرطة تعاطي المخدرات المواد المخدرة

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