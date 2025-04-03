الأمن يكشف ملابسات فيديو رقص فتاة وتعاطى المخدرات بأحد الشوارع بالجيزة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن رقص إحدى الفتيات بأحد الشوارع بالجيزة والإدعاء بتعاطيها مواد مخدرة.

الأمن يكشف ملابسات فيديو رقص فتاة بأحد الشوارع وتعاطى المخدرات بالجيزة

فيديو رقص فتاة بأحد الشوارع وتعاطى المخدرات بالجيزة



وبالفحص تمكنت قوات الشرطة من تحديد وضبط الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو "متسولة ولها معلومات جنائية".

وتبين أن مقطع الفيديو قديم سبق تداوله منذ أكثر من عام وبمواجهتها قررت قيامها بالرقص آنذاك على سبيل المزاح ونفت تعاطيها المواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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