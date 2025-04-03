مصرع عنصر إجرامي متهم في واقعة استشهاد ضابط شرطة بالأقصر

لقى عنصر جنائي شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة في محافظة الأقصر.

واستكمالًا لجهود الأجهزة الأمنية فى ملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، فقد تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر بمشاركة قطاع الأمن العام من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الجنائية شديدة الخطورة المطلوب ضبطهم وإحضارهم لمشاركته فى واقعة إطلاق النيران على أحد ضباط الشرطة أثناء تنفيذ أحكام قضائية بالأقصر، مما أدى إلى استشهاد الضابط ومصرع مطلق النيران عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بدائرة مركز شرطة الأقصر بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادر بإطلاق النيران تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرعه، وعثر بحوزته علي (بندقية آلية - عدد من الطلقات).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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