جهود مكثفة لضبط متهم بالشروع في قتل عاطل بأرض اللواء

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط متهم بالشروع فى قتل عاطل بإطلاق عيار ناري عليه ما اسفر عن إصابته أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات بينهما بمنطقة أرض اللواء.

إصابة عاطل فى مشاجرة أرض اللواء

تلقى قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بين شخصين بمنطقة أرض اللواء وإصابة أحدهما بطلق ناري، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



و بالفحص تبين إصابة عاطل بطلق ناري فى جسده وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وآخر بسبب خلافات بينهما، وتطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها المتهم عيارا ناريا من سلاحه ما أسفر عن إصابة المجني عليه وفر هاربًا.



ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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