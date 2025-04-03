الخميس 03 أبريل 2025
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حوادث

القبض على تاجر أسلحة نارية غسل 31 مليون جنيه فى الشروق

غسل الاموال،فيتو
غسل الاموال،فيتو

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على  أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 31 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
 

غسل 31 مليون جنيه فى الشروق 

 

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق؛  لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

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وكشفت التحريات ارتكاب غسل الأموال عن طريق شراء الأراضى والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية وقدرت أعمال الغسل بـ 31 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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