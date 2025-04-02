الأربعاء 02 أبريل 2025
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حوادث

زوج في دعوى طلاق: بتحب مشاهدة مباريات كرة القدم مع الشباب

زوج يطلب تطليق زوجته
زوج يطلب تطليق زوجته في زنانيري،فيتو

تقدم موظف برفع دعوى طلاق ضد زوجته، بمحكمة الأسرة بزنانيري في القاهرة، مبررًا ذلك بأنها تقوم بحضور مباريات كرة القدم مع شباب في منزل أهلها.

اعترافات الزوج أمام قاضي الأسرة 

وقال إنه تزوجها زواج صالونات منذ عام، وكان يرى فيها الزوجة المثالية والمحبة للحياة، لكن سرعان ما بدأ يلاحظ تصرفات لم كن يتوقعها.

وتابع: “لاحظت أنها تقضي وقتًا طويلًا في اللعب على مشاهدة مباريات كرة القدم ، لكني لم أعترض، فالجميع لديه هواياته، ولم أجد مشكلة في ذلك طالما أنها لا تؤثر على حياتنا الزوجية”.

وأضاف: “كانت دائمًا تزور أهلها لفترات طويلة، وعندما أطلب منها العودة للبيت، تتهرب بحجج مختلفة، في أحد الأيام، قررت زيارتها في منزل أهلها بشكل مفاجئ، فوجدتها جالسة مع مجموعة من الشباب من أقاربها وأصدقائها، يشاهدون مباراة لكرة القدم شعرت بالصدمة من المشهد، خاصة أن الجو كان صاخبًا وضحكاتهم عالية، وكأنهم في مقهى وليس في بيت أهلها، وعندما اعترضا، وكان رد أسرتها أن ذلك أمر طبيعي ولاداعي للغيرة”.

واختتم الزوج: “رغم تحذيري لها برفضي هذا الشيء وخيرتها بيني وبين هذا الفعل ذهبت لمنزل والدها مصرة على فعل ذلك وأنها لا ترى فيه عيبا، فقررت  اللجوء إلى محكمة الأسرة طالبا بتطليقها”. 

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بمحكمة الأسرة مباريات كرة القدم قاضي الأسرة

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