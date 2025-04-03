بالأسماء، تفاصيل مصرع أم وأبنائها الثلاثة وإصابة الأب في انهيار سقف غرفة بالإسكندرية

لقيت أم مصرعها وثلاثة من أبنائها بينما أصيب الأب بكسور خطيرة وجروح، في انهيار سقف الدور الأول على الدور الأرضي بحارة النخلة بحي الجمرك في محافظة الإسكندرية، في عقار مأهول مكون من دوريين علويين من الحوائط الخشبية ودور أرضي.

تفاصيل الانهيار

كانت مديرية أمن الإسكندرية، قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بسقوط سقف غرفة وإصابة أشخاص بالعقار الكائن في 14 ابن وهب، حارة النخلة، حي الجمرك.

- تم إبلاغ الجهات المعنية ورئيس حي الجمرك بالحادث، وتوجهت قوة أمنية بصحبة قوات الحماية المدنية والحريق وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ.



وتبين أن العقار صدر له قرار إزالة رقم 42 لسنة 2004، وهو مكون من دور أرضي ودورين علويين من الحوائط الخشبية.

وحدث سقوط سقف الدور الأول على الدور الأرضي، مما أسفر عن وقوع أربع حالات وفاة وحالة إصابة واحدة.

المتوفين والمصاب أسرة واحدة

وجاءت بيانات المتوفين كالتالي

- الأم: أسماء سعيد السيد.

- الأطفال:

- يونس محمد محمد عبد العزيز

- هدى محمد محمد عبد العزيز

- تمارا محمد محمد عبد العزيز.

و بيانات المصاب:

- الأب: محمد محمد عبد العزيز بركات، عمره 33 عامًا، ويعاني من اشتباه كسر بالحوض واشتباه كسر بالعمود الفقري.

- تم إخطار التضامن الاجتماعي بالحادث لتقديم الدعم اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وجرى نقل الجثث للمشرحة والمصاب للمستشفى.

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