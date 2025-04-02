اشتعال النيران بشكل مفاجئ في سيارة ملاكي بوادي حوف (صور)

تمكنت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن القاهرة السيطرة على حريق سيارة ملاكي أمام محطة مترو وادي حوف نتج عنه إصابة قائد السيارة بحروق مختلفة وتم نقله إلى المستشفى العام، وتواصل الخدمات المرورية سحب السيارة لتنظيم الحركة المرورية بالطريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغًا من الأهالي أفاد باشتعال سيارة ملاكي أمام محطة مترو وادي حوف وإصابة شخص في الحادث.



على الفور انتقلت سيارة إطفاء لموقع الحريق مصحوبة بسيارة إسعاف وتم السيطرة على الحريق وتحويل الحركة المرورية للاتجاه الآخر لحين رفع حطام الحادث.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

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