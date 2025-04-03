تحريات مكثفة لحل لغز سرقة مبلغ مالي من داخل فيلا بأكتوبر

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة لحل لغز سرقة مبلغ مالي من داخل فيلا بمدينة 6 أكتوبر.

سرقة فيلا بأكتوبر

تلقي قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بسرقة مبلغ مالي من داخل فيلا بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



استمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الحادث.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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