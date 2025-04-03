المشدد 5 سنوات لعاطل متهم بسرقة المواطنين بالإكراه في حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة سرقة مواطن بالإكراه وحيازة سلاح أبيض بمنطقة حلوان.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من مواطن يفيد سرقته من قبل شخص وإصابته وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.



وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل له معلومات جنائية وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي و3 هواتف محمول وسلاح أبيض مطواه.



وبمواجهة المتهم اعترف بسرقة المواطنين تحت تهديد السلاح.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهم وإحالته إلى محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت حكمها المتقدم.

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