مقتل عامل دليفري وإصابة زميله على يد 4 أشخاص بالتجمع الخامس

لقي عامل دليفري مصرعه وأصيب زميله على يد 4 أشخاص ظنًّا بسرقتهم دراجة نارية خاصة بالمتوفى بمنطقة التجمع الخامس.

وكشفت التحريات فى وقت لاحق، بان الدراجة سرقت فى الفيوم وتم إعادتها بمعرفة شقيق المتوفى.

مقتل عامل دليفرى وإصابة زميله على يد 4 أشخاص ظنا بسرقتهم الدراجة النارية

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى مركز شرطة طامية بالفيوم إخطارا من إحدى المستشفيات، باستقبالها عاملي توصيل طلبات أحدهما مصاب والآخر توفي متأثرًا بإصابته بجروح متفرقة بالجسم.

وبالانتقال والفحص وبسؤال المصاب أقر بقيام مجهولين بسرقة الدراجة النارية الخاصة بالمتوفى حال توقفها أمام أحد العقارات الكائنة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وقيام المتوفى بتحديد مكان تواجدها باستخدام جهاز تحديد المواقع المثبت بالدراجة.

وأضاف المصاب: ثم قاما بالتوجه إلى مكان الدراجة النارية فشاهدا دراجة متوقفة على جانب الطريق وبجوارها (4 أشخاص)، وتوجها إليها ظنًا منهما بأنها الدراجة الخاصة بالمتوفى، فحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها أحد الأشخاص عليهما باستخدام سلاح أبيض مسببًا وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وفي وقت مزامن لحدوث الواقعة تمكن شقيق المتوفى من تحديد مكان تواجد الدراجة النارية الخاصة بالمتوفى بدائرة مركز شرطة سنورس، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الدراجة وقائدها.

وبمواجهته أقر بشراء الدراجة النارية من عامل "تم ضبطه"، وأقر بعلمه أنها من متحصلات واقعة سرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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