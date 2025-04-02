طفلان وراء حريق كشك التجمع الأول (صور)

كشفت التحريات الأولية أن الألعاب النارية والصواريخ، وراء حريق كشك بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، تمت السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية.

وبفحص رجال البحث الجنائي موقع الحادث تبين قيام طفلين بإلقاء ألعاب نارية وصواريخ على الكشك أثناء لهوهما احتفالًا بعيد الفطر المبارك ولذا بالفرار، مما تسبب في نشوب الحريق، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة، والسيطرة على الحريق.

حريق كشك في التجمع

تلقى مدير مباحث الجيزة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل كشك بمنطقة التجمع على الفور تم الدفع بسيارات أكفاء مدعومة بسيارات الإسعاف تحسبًا لوجود مصابين، وانتقلت قوات الدفاع المدني وتمت السيطرة على الحريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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