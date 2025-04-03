الخميس 03 أبريل 2025
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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حادث تصادم شارع فيصل

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن اصطدام سيارة "ربع نقل" بسيارة ملاكى بالمواجهة في شارع الملك فيصل بالجيزة.

 

فيديو حادث بشارع فيصل

ورصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن اصطدام سيارة "ربع نقل" بسيارة ملاكى بالمواجهة في شارع الملك فيصل بالجيزة.

 

وبالفحص تبين أنه بتاريخ أول أبريل الجارى تلقى قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم بين 3 مركبات (سيارة ربع نقل “محمل عليها دراجة نارية”، سيارة ملاكى، مركبة "توك توك") حيث إنه حال تواجد قائد السيارة الأولى بالمحل ملكه اصطدمت بواجهة المحل دراجة نارية تسببت فى حدوث تلفيات بالمحل وتركها قائدها وفر هاربًا، مما دعاه لتحميلها أعلى السيارة خاصته لتسليمها لقسم الشرطة.

 

وحال سيره بالشارع محل البلاغ فوجئ بقيام قائد "مركبة توك توك" بمحاولة استيقافه لاستعادة الدراجة النارية، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده واصطدم بالجزيرة الوسطى وتخطيه للاتجاه المقابل واصطدامه بإحدى السيارات بالمواجهة.

وأسفر الحادث عن حدوث تلفيات بالمركبات "دون حدوث إصابات"، وتم ضبط أطراف الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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فيديو حادث بشارع فيصل حادث بشارع فيصل شارع فيصل

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