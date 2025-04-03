الخميس 03 أبريل 2025
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حوادث

إخماد حريق نشب أعلى سطح عقار بمنشأة ناصر

حريق عقار منشأة ناصر
حريق عقار منشأة ناصر

حريق عقار منشأة ناصر، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد  حريق نشب أعلى عقار سكنى فى منشأة ناصر، ما أسفر عن إصابة شخصين بحالة اختناق.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب أعلى عقار سكني بشارع الجامع محطة الجامع بمنطقة منشأة ناصر، ثم امتدت إلى غية حمام خشبية بسطح العقار.

وأضافت المعاينة، أنه  انتشارالأخشاب والمخلفات أعلي سطح العقار ساعد فى ارتفاع النيران والأدخنة بالمنطقة.

 

حريق عقار منشأة ناصر

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكني بشارع الجامع محطة الجامع بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

 

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