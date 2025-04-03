الحبس 4 أشهر لطليق فنانة شهيرة في 4 أحكام مختلفة

قضت محكمة أسرة الكيت كات بالجيزة، بالحبس 4 أشهر لطليق فنانة شهيرة، في 4 أحكام مختلفة بين نفقة وحضانة لابنته صاحبة الـ 4 سنوات.



الحبس 4 أشهر على طليق الفنانة لعدم سداده نفقة ابنته



وكشفت الفنانة، إنها منذ انفصالها عن زوجها، امتنع عن سداد نفقتها وحضانة ابنتها ومصروفاتها الدراسية، رغم المحاولات الودية التي سلكتها معه قبل أن تقرر التوجه إلى ساحة القضاء.

وأضافت أنها شعرت بالخطر حينما تلقت إنذارا من مدرسة ابنتها يخطرها بفصل ابنتها في حالة عدم سدادها باقي المصروفات، وحصلت على 4 أحكام بالحبس شهر في كل حكم، مطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد طليقها.

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