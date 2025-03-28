غارات أمريكية وانفجارات في مواقع تابعة لـ الحوثيين بصنعاء

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن القوات الأمريكية شنت عدة غارات على معسكر السواد مقر قيادة الحرس الجمهوري سابقا جنوبي صنعاء.

وأفاد موقع العربية بوقوع 5 انفجارات في محيط صنعاء بعد غارات أمريكية.

غارات أمريكية وانفجارات في صنعاء

ومنذ أمس الخميس كثفت أمريكا القصف على مواقع الحوثيين في اليمن، إذ شن الطيران الأمريكي 3 غارات على مواقع حوثية بمديرية اللحية شمال غربي الحديدة غرب اليمن.

واستهدف قصف أمريكي استهدف معسكرًا للحوثيين بجبل نقم شرق العاصمة صنعاء.كذلك طالت سلسلة غارات أمريكية مواقع للحوثيين في صعدة شمال اليمن.



4 محافظات

وطالت الـغارات الأمريكية أيضا مطار صنعاء كما طال قصف أمريكي منطقة صرف شرق صنعاء.وذكر أن سلسلة غارات أمريكية طالت مواقع للحوثيين في 4 محافظات.

كما أوضح أن عدد الغارات هو الأكبر منذ بدء الحملة الأمريكية ضد الحوثيين، وكذلك كشف أن الغارات الأمريكية استهدفت منشآت عسكرية ومخازن للحوثيين.



40 غارة أمريكية على مواقع الحوثيين

في حين ذكرت وسائل إعلام حوثية بأن الولايات المتحدة شنت 4 غارات على مديرية سنحان في صنعاء.كما أضافت أن الطيران الأمريكي شن غارتين على مطار صنعاء.

وأردفت أن قصفًا أمريكيًا استهدف مديرية الحميدات بالجوف شمال شرقي صنعاء.كذلك تابعت أن غارة أمريكية طالت منطقة صرف بمحافظة صنعاء.

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