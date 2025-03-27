الخميس 27 مارس 2025
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خارج الحدود

15 ضربة جوية أمريكية تستهدف الحوثيين في صنعاء

غارات أمريكية على
غارات أمريكية على الحوثيون في اليمن، فيتو

شنت مقاتلات أمريكية، مساء الأربعاء، سلسلة غارات على مواقع لجماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء وضواحيها.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة إن “مقاتلات أمريكية شنت 8 غارات على معسكر جربان في مديرية سنحان جنوب صنعاء”.

 وأضاف المصدر أن "قصفًا جويًّا بـ 5 غارات استهدف معسكري الخضم والجميمة في مديرية بني حشيش شمال صنعاء".

وذكر أن المقاتلات الأمريكية قصفت بغارتين قاعدة الديلمي الجوية شمالي العاصمة صنعاء.

كما أكدت المصادر أن الغارات، التي بلغت 15 ضربة جوية، استهدفت مخازن الأسلحة والقواعد العسكرية للحوثيين في العاصمة صنعاء والمناطق المحيطة بها.

وفي وقت سابق من اليوم ذاته، أعلن الحوثيون تعرض محافظة صعدة معقل الجماعة إلى 17 غارة جوية أمريكية، واستهداف محافظة عمران (شمال صنعاء) بغارتين، دون إيراد تفاصيل إضافية بشأن القصف الجوي وحجم الخسائر الناجمة عنه.

وتأتي الغارات الجوية بعد إعلان "الحوثي" استهداف قوتها الصاروخية وسلاح الجو المُسير وتشكيلاتها البحرية، حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" وقطعا حربية أخرى في البحر الأحمر، كاشفةً عن مهاجمتها بعدد من الطائرات المُسيرة أهدافًا عسكرية في تل أبيب بإسرائيل.

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت جماعة الحوثي وقوع جرحى إثر 12 غارة جوية أمريكية على محافظة صعدة، وذلك غداة إعلان الجماعة سقوط قتيل و13 جريحًا بقصف جوي قالت إنه استهدف مبنى سكنيا في منطقة عَصِّر بمديرية مَعِّين غرب العاصمة صنعاء (وسط اليمن).

وكان زعيم الحوثيون عبد الملك الحوثي قد أعلن يوم الأحد الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، ردًّا على قصف جوي مكثف شنته الولايات المتحدة على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصًا من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلًا وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.

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