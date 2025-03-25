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خارج الحدود

غارات أمريكية شديدة الانفجار تستهدف معقل الحوثيين بصعدة ووقوع إصابات

اليمن، فيتو
اليمن، فيتو

أفاد الإعلام التابع للحوثيين، فجر اليوم الثلاثاء، بوقوع غارات على محافظة صعدة معقل الحوثي في شمال اليمن.


وأوردت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين وقوع "عدوان أمريكي استهدف بـ 8 غارات محيط مدينة صعدة"، مضيفة أن القصف خلّف جرحى.

كما نقلت عن مراسلها في صعدة أن "عدوانًا أمريكيًّا استهدف بغارة منطقة الصبر بمديرية كتاف" في محافظة صعدة.

وأبلغ شهود عيان وكالة فرانس برس بأنهم سمعوا غارات جوية "شديدة الانفجار" في مناطق متفرقة من صعدة، مضيفين استمرار تحليق الطيران.

وأعلن الحوثيون أن عدد ضحايا الضربات التي طالت صنعاء ليل الأحد ارتفع إلى قتيلين.

ومنذ 15 مارس، تشنّ الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة ضد الحوثيين الذين قالوا إنهم ردُّوا باستهداف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر مرات عدة.

وأفاد مسؤول عسكري فرانس برس بأن "القيادة العسكرية المركزية الأمريكية للشرق الأوسط (سنتكوم) تشن كل نهار وكل ليلة ضربات على مواقع عدة للحوثيين المدعومين من إيران".

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي القضاء على الحوثيين محذرًا طهران من استمرار تقديم الدعم لهم.

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