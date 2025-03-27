الخميس 27 مارس 2025
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خارج الحدود

جماعة الحوثي: 4 غارات أمريكية على منطقة جربان في صنعاء

غارات أمريكية على
غارات أمريكية على اليمن، فيتو

ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة  الحوثي، اليوم الخميس، أن الطيران الحربي الأمريكي استهدف بـ4 غارات منطقة جربان بمديرية سنحان في صنعاء.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية في تقرير لها، أن قرابة 10 صواريخ أطلقت من اليمن الأسبوع الماضي.

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15 ضربة جوية أمريكية تستهدف الحوثيين في صنعاء

صواريخ اليمن تضرب إسرائيل 

وأضافت القناة في تقريرها، أنه بناء على تعليمات الحكومة الإسرائيلية، لم يتم الرد على هذه الصواريخ.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بسماع صافرات الإنذار تدوي في مناطق واسعة بإسرائيل عقب إطلاق صاروخ من اليمن، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

دوي صفارات الإنذار

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، وقعت انفجارات قوية في القدس وتل أبيب بعد سماع دوي صفارات الإنذار، مشيرا إلى سقوط شظايا صاروخ قرب مستوطنة ميفو حورون قرب رام الله.

وأوضح الإعلام الإسرائيلي، أنه تم تفعيل حالة التأهب في جميع أنحاء إسرائيل عقب إطلاق صاروخ من اليمن، مشيرا إلى وجود أعمال تمشيط في مناطق واسعة بإسرائيل عقب إطلاق الصاروخ.

 ثلاث ضربات جوية على منطقة آل سالم 

وأمس، نفذت القوات الأمريكية ثلاث ضربات جوية على منطقة آل سالم الواقعة في محافظة صعدة شمال اليمن.

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جماعة الحوثى صنعاء اليمن إسرائيل جيش الإحتلال الإسرائيلي

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