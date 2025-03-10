أخبار الفن اليوم: نجل الشهيد أحمد المنسي ضيف "مدفع رمضان".. مكة محمد صلاح تتألق في الظهور الدرامي الأول لها.. تشابه مثير للجدل بين فيلم "مدام شلاطة" ومسلسل "إش إش"

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عددا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي…

فاجأ الفنان محمد رمضان، المتابعين والمشاهدين لبرنامجه “مدفع رمضان” المذاع على شاشة قناة “dmc” بالتزامن مع ذكرى انتصار العاشر من رمضان، باستضافة نجل البطل الشهيد أحمد المنسي.

مسلسلات رمضان 2025 ، يعد مسلسل إش إش من أبرز المسلسلات التي تعرض في موسم رمضان الحالي، ويثير حوله جدلا واسعا بسبب طبيعة الحوارات على ألسنة الأبطال والتي لا تخلو من المبالغة والاعتماد على المونولوجات والمفردات الغريبة.





أكد المفكر والكاتب الدكتور يوسف زيدان، أنه يرى أن الحب هو دينه وإيمانه، مستشهدًا بقول ابن عربي: "لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي، إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، وقد صار قلبي قابلًا كل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهبان، أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني".

أشادت الفنانة هدى الإتربي، بالمخرج محمد سامي، قائلة: "بيعرف يجيب الممثل المطفي وينوره، ودي حاجة تحترم، وهو مخرج محترف".



وأضافت "الإتربي"، في حوارها ببرنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "محمد سامي مخرج ناجح ولا يحتاج إلى ممثل فظيع حتى يحصل على عمل مميز، واعتذرت له عن المشاركة في مسلسل نسل الأغراب لأن الشركة المنتجة عرضت عليّ دور، لكنه كان يريدني في دور آخر".

مسلسلات رمضان 2025 ، شهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل إش إش العديد من التطورات المثيرة، حيث يذهب نصة إلى المعلم رجب الجريتلي ويطلب منه الابتعاد عن إش إش لأنه يحبها، وينصحه المعلم رجب بأن يكون أكثر حزمًا مع أي امرأة مستقبلًا.

قال الفنان عمرو محمود ياسين، إنه مظلوم في أجره الذي يتقاضاه، معبرًا عن استيائه من عدم تناسب الأجور التي يتقاضاها المؤلفون مع حجم المجهود الذي يبذلونه في كتابة الأعمال الدرامية والسينمائية.

قلبي ومفتاحه، عرضت اليوم الأثنين قناة ON، الحلقة العاشرة من مسلسل قلبي ومفتاحه، بطولة الفنان آسر ياسين، والتي شهدت ذهاب أشرف عبد الباقي، لزوجته ليشرح لها أسباب إخفاء زواجهما عن أولاده.

انتهت الفنانة نجاة الإمام من تصوير مشاهدها في مسلسل" المداح " أسطورة العهد، وتجسد نجاة الإمام شخصية ممرضة.

مسلسلات رمضان 2025، عرضت قناة ON، اليوم الإثنين، الحلقة الحادية عشر من مسلسل كامل العدد ++، بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، والتي شهدت ظهور كابتن أحمد حسام “ميدو” كضيف شرف، مهمته التحدث مع شريف نجل دينا الشربيني، ونقل خبراته الحياتيه والكروية له، وتحذيره من حياة السهر، وعدم الالتزام.

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