يوسف زيدان: إسرائيل طلبتني أقدم محاضرات في تل أبيب وهذا شرطي الوحيد

رد الدكتور يوسف زيدان، على واقعة موافقته تقديم محاضرات في إسرائيل، قائلا: "في مذيع سألني قبل كده عن التطبيع وقلت معنديش مصلحة مع إسرائيل إنما لو الدولة في مصر ممثلة في وزارة الخارجية أو اتحاد الكتاب طلبوا مني اعمل ده لمصلحة البلد والعرب هعمل كده".

رسالة إسرائيل لاتحاد الكتاب بشأن يوسف زيدان

وكشف يوسف زيدان، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن اسرائيل أرسلت رسالة لاتحاد الكتاب تطلب تقديمي محاضرات عندهم في تل أبيب لكنه رفض، قائلا: "حصل حالة غضب منهم فقلت أنتم زعلانين ليه مش هروح لوحدي، والناس هنا عايزة تهيج وتبعبع وأنا عاذرهم بسبب الضغط خاصة ما حدث بعد 7 اكتوبر".

هل يجامل يوسف زيدان إسرائيل من أجل جائزة نوبل؟

واستكمل: "بعد الذي حدث في 7 اكتوبر وغباوة نتنياهو قلت مش هتكلم تاني في المسألة دي وإسرائيل قطعوا كل الخيوط لكن عمر السلام ما كان خطأ واسرائيل بيتغيروا وحزب الليكود الأكثر تشددا هو اللي عمل مع مصر اتفاقية السلام، وبعدين يطلع واحد يقول أنا بجامل اسرائيل عشان أخد جائزة نوبل وفي الحقيقة أنا تأذيت من إسرائيل وليس هو".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.