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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة الثامنة من "قلبي ومفتاحه"

قلبي ومفتاحه،فيتو
قلبي ومفتاحه،فيتو

تعرض  قناة ON، اليوم السبت، الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه، بطولة الفنان آسر ياسين، في تمام الساعة ١١ مساء.

أحداث الحلقات السابقة من قلبي ومفتاحه

وشهدت الحلقات السابقة، من المسلسل، استدراج أحمد خالد صالح، آسر ياسين، لمنزله ووضع  مخدرات له في المياه، كما أحضر له فتاة ليل، وقام بتصويرهما، دون علم آسر ياسين، ليبتزه بفيديو جنسي.

وفي تطور خطير، أطلق دياب الرصاص علي بيجو، الشاب الذي يعمل لصالحه، وأمر أحد رجاله، بالانتقام من آسر ياسين، بسبب تطاوله عليه.

وتم زواج أشرف عبد الباقي، من عايدة رياض، في المكان الذي عثر فيه آسر على مي عز الدين، التي طلبت منه عدم الكشف عن زواجهما، ووعدته بالتحدث معه علي الهاتف لاحقا.

واتصلت مي عز الدين، بآسر ياسين، بعد انتهاء الفرح، وقابلته، وشرحت له أنه طلبت الطلاق منه، بسبب شعورها بالحب تجاهه، ليطلب منها أن يساعدها في حل مشكلتها مع دياب، وهو ما رفضته تماما خوفا عليه.

فيما اتفق آسر ياسين، مع دياب على العمل معه، بعد تحرير وصل أمانة بقيمة مليون جنيه.

واكتشف آسر ياسين، بعد تورطه في العمل مع دياب،  أنه يتاجر في العملة الأجنبية.

فيما رفض دياب، إعطاء آسر ياسين، وصل الأمانة، لكي يترك العمل معه.

 واكتشف دياب، أن شقيقته، مرتبطة بشخص من دون علمه، وهو ما جعله يتشاجر معها.

وخرج آسر ياسين، لمقابلة العروسة، التي جلبتها له والدته، واعتذر لها عن الارتباط بها، بينما طلب محمود عزب، من أشرف عبد الباقي، مصارحة دياب بالحقيقة، لكي لا يتزوج والدته.

واختتمت الحلقة الخامسة، بمفاجأة كبيرة، حيث فوجئ آسر ياسين، بوجود مي عز الدين، في فرح خاله أشرف عبد الباقي، بعد أن قضى عدة أسابيع في البحث عنها.

 مسلسل قلبي ومفتاحه 

مسلسل قلبي ومفتاحه مكون من 15 حلقة، ويعرض عبر شاشات المتحدة ومنصة واتش ات.

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه 

يجسد النجم آسر ياسين في مسلسل قلبي ومفتاحه شخصية سائق كان قد فقد عمله في مجال الأدوات الطبية إثر تداعيات جائحة كورونا.

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه 

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين ومي عز الدين ودياب وأشرف عبد الباقي وأحمد خالد صالح وميس حمدان وسماء إبراهيم وسارة عبد الرحمن، من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن.

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