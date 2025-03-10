هدى الإتربي: أحمد السقا خضع لجراحة ورفضت الدور الذي رشحني فيه محمد سامي بنسل الأغراب

أشادت الفنانة هدى الإتربي، بالمخرج محمد سامي، قائلة: "بيعرف يجيب الممثل المطفي وينوره، ودي حاجة تحترم، وهو مخرج محترف".

وأضافت "الإتربي"، في حوارها ببرنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "محمد سامي مخرج ناجح ولا يحتاج إلى ممثل فظيع حتى يحصل على عمل مميز، واعتذرت له عن المشاركة في مسلسل نسل الأغراب لأن الشركة المنتجة عرضت عليّ دور، لكنه كان يريدني في دور آخر".

رفض دور نسل الأغراب

وتابعت هدى الأتربي: "لم أرضَ عن الدور الذي كان يريد محمد سامي أن أجسده في نسل الأغراب، ولم أندم على هذا الرفض".



جراحة أحمد السقا

وعن الفنان أحمد السقا، قالت: "ربنا يقومه بالسلامة، واتعور جامد وخضع لجراحة، هو إنسان جميل وحقيقي، يملك قلب طفل في جسد رجل، والناس مكنتش هتتفرج على العتاولة لولا إنه بطولته مع احترامي الشديد لكل النجوم".

هدى الإتربي: أي واحدة حلوة وكيرفي لازم يقولوا عليها "جورجينا الغلابة"

وتحدثت الفنانة هدى الإتربي، عن سر إطلاق لقب "جورجينا الغلابة" عليها، موضحة: "لقبوني بهذا اللقب لأن أي واحدة حلوة لازم تبقى جورجينا".



وأضافت: "بنتكلم عن الشكل اللي فيه الشعر الغامق والبنت الكيرفي، وأي واحدة كده بتبقى جورجينا".



هدى الإتربي: فريدة سيف النصر "حقيقية".. واتظلمت لما موتوها في "العتاولة"

وأشادت الفنانة هدى الإتربي، بالفنانة فريدة سيف النصر، قائلة: "بحب إن هي حقيقية، وظُلمت لما موتوها في مسلسل العتاولة، وبخاصة أن موتها لم يكن موجودا في السيناريو أو متفقا عليه".



وأضافت: "لا أعرف سبب وفاتها في المسلسل، فلم أكن موجودة في الكواليس، لكني فوجئت بما حدث".



وتابعت: "فوجئت وإحنا بنعمل مشهد الفينال إننا بنقول إنها توفت، رغم أن هذا الأمر لم يكن موجودا في المسلسل، ولا أعرف الكواليس على وجه التحديد، فقد سمعت أسبابا كثيرة، فقد سمعت أنها رفضت أن تشارك في التصوير، وسمعت أن خلافا نشب بينها والمخرج، ورأي ثالث يقول إن صحتها لم تكن بخير بالدرجة التي تجعلها تتحمل عدد الأيام التي سافرنا فيها، لكنها صرحت بالحقيقة، وقالت مكنتش أعرف إني هموت".

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