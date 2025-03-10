تخنانة 17 كيلو، هدى الإتربي تكشف حقيقة إجرائها عمليات تجميل(فيديو)

قالت الفنانة هدى الإتربي، إنها تحب الفنانة فيفي عبده، مشيرةً، إلى أن لديها كاريزما قوية، ومواصلة: "معنديش مشاهد كتير معاها في العتاولة 2، لكنها دايما بتتغزل فيّ في الكواليس، ودي حاجة بتوترني وتحرجني جدا".

أدوار فيفي عبده



وأضافت هدى الإتربي خلال لقائها ببرنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "فيفي عبده تحكي لنا دائما عن بعض الشخصيات التي جسدتها مثل كيداهم في مسلسل كيد النسا، وكلامها بالنسبة لي موقف جلل وشيء رائع".

هل خضعتِ لعمليات تجميل؟ هدى الإتربي ترد

وبسؤالها، هل خضعت لعمليات تجميل، ونفت هدى الإتربي هذا الأمر، قائلة: "أنا تخنانة 17 كجم، وأقصى وزن وصلت له في حياتي كان 52 كجم".

هدى الإتربي: معرفش سبب مقارنتي برانيا يوسف

قالت الفنانة هدى الإتربي، إنّها تعشق الفنانة رانيا يوسف، موضحةً: "دي أكتر واحدة في الدنيا عندها سلام نفسي ومتصالحة مع نفسها وتحب نفسها".



ولفتت: "سبب مقارنتي برانيا يوسف؟ لا أعرف، ولا أعرف ما إذا كنت جريئة مثلما يقول البعض.. لا أعرف سر تشبيهي بها".





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