دينك إيه؟ رد صادم وغير متوقع من يوسف زيدان

أكد المفكر والكاتب الدكتور يوسف زيدان، أنه يرى أن الحب هو دينه وإيمانه، مستشهدًا بقول ابن عربي: "لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي، إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، وقد صار قلبي قابلًا كل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهبان، أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني".

يوسف زيدان يوضح جوهر الوجود والإنسانية

وأوضح يوسف زيدان، خلال الجزء الثاني من لقائه في برنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر على قناة النهار، أن الحب هو جوهر الوجود والإنسانية، مؤكدًا أن الحب للوجود والإنسانية هو الأساس.

يوسف زيدان: الصراعات الدينية والمذابح عبر التاريخ بسبب التعصب الديني

وأعتبر يوسف زيدان، أن الصراعات الدينية والمذابح التي شهدها التاريخ، مثل ما حدث بين الكاثوليك والبروتستانت في أوروبا، دليل على أن التعصب الديني يؤدي إلى الكراهية والدمار، بينما الحب هو السبيل إلى التسامح والتعايش.

وتابع: "الحب ليس مجرد شعور عابر، بل رؤية عميقة للحياة والوجود، حيث يرى أن الإنسان يتجاوز الحدود التقليدية للأديان عندما يفهم المعنى الحقيقي للحب والتسامح".

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