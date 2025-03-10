عمرو محمود ياسين: أنا أهلاوي متعصب وماندو العدل عملي بلوك بسبب الزمالك

كشف الفنان والكاتب عمرو محمود ياسين، عن حبه للنادي الأهلي، مؤكدًا أنه مشجع متعصب له، لكنه في الوقت نفسه يدعم الزمالك خلال مواجهاته الإفريقية وأمام الفرق الأجنبية، مشددًا على أنه يدعم الزمالك في مباريات دوري أبطال أفريقيا.

مشكلات لعمرو محمود ياسين بسبب الأهلي

وأوضح "ياسين"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن كرة القدم تسببت له في بعض الخلافات، قائلًا: "أنا دائمًا بنزل على السوشيال ميديا هزار وضحك عن الكورة والرياضة والأهلي والزمالك والمباريات، لكن أحيانًا الناس بتزعل، لدرجة إن صديقًا لي عملي "بلوك" لي بسبب نقاش عن الأهلي والزمالك".

انتماء ماندو العدل للزمالك

وأشار نجل الفنان الراحل محمو ياسين إلى أن هذا الصديق هو المخرج ماندو العدل، ويُعرف بحبه الشديد للزمالك، بينما هو أهلاوي متعصب، موضحا أن الخلاف كان مجرد نقاش كروي حاد، لكنهما تصالحا بعد ذلك، حيث تجمعهما علاقة صداقة قوية، موضحًا أنه يعشق نادي الأهلي لأبعد حد.

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