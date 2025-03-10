تشابه مثير للجدل بين فيلم "مدام شلاطة" لشيريهان ومسلسل "إش إش"

مسلسلات رمضان 2025 ، يعد مسلسل إش إش من أبرز المسلسلات التي تعرض في موسم رمضان الحالي، ويثير حوله جدلا واسعا بسبب طبيعة الحوارات على ألسنة الأبطال والتي لا تخلو من المبالغة والاعتماد على المونولوجات والمفردات الغريبة.

ولم يكن الحوار في المسلسل هو الأمر الوحيد المثير للجدل، فإن قصة العمل أيضا ازداد الحديث عليها في ظل تشبيه البعض لها بقصة فيلم “مدام شلاطة” للفنانة شيريهان، فبالرغم من أن خطوط الفيلم والمسلسل بعيدين تمام البعد عن بعضهما البعض إلا أن هناك تشابهات بين القصة الرئيسية للعملين حتى الآن.

ومن أبرز هذه التشابهات فكرة أن نجوى (شيريهان) في فيلم مدام شلاطة هي فتاة فقيرة ولكنها طموحة وتتمنى أن تكون صحفية وتدخل كلية الإعلام من أجل تحقيق الحلم، وفي هذا الوضع تشترك إش إش (مي عمر) مع نجوى، حيث إش إش فتاة فقيرة ولكنها تطمح أن تعمل في مجال “الكول سنتر” وتحصل على “كورس إنجليزي” للوصول لحلمها.

وكانت نجوى تعيش في منزل شقيقتها وزوجها أما إش إش فكانت أسرتها بأكملها يعيشون في منزل واحد حيث تمكث هي ووالدتها وشقيقتها وخالتها وزوج الخالة وابن الخالة في منزل واحد.

في الفيلم والمسلسل يتم خداع البطلة من ابن أحد الأثرياء حيث يعدها الشاب المخادع بوعود واهية حول الزواج و"يضحك عليها" فتقرر البطلة الانتقام من خلال التقرب من زوج الأم.

في حالة فيلم مدام شلاطة تتقرب نجوى من المعلم شلاطة (فريد شوقي) وهو مليونير حصل على ثروته بطرق ملتوية ومن بينها المخدرات وتتزوجه بدافع الانتقام من ابن زوجته، وهو ما حدث مع إش إش التي تتقرب من رجب الجريتلي (ماجد المصري) زوج أم مختار (محمد الشرنوبي) والذي يعمل أيضا في المخدرات ويتخذ التجارة ستارا له ولقد كشفت بعض الفيديوهات التي تم تسريبها على مواقع التواصل الاجتماعي من تصوير العمل أن إش إش ستتزوج رجب الجريتلي.

وبالرغم من هذه التشابهات في القصة الرئيسية للعملين إلا أن هناك كثير من الاختلافات في التفاصيل كما أن نهاية مسلسل إش إش هي التي ستؤكد هل بالفعل سيكون هناك تشابه كامل أم مجرد تشابهات جزئية في القصة، حيث ينتهي فيلم مدام شلاطة على أن نجوى تكتشف أنها أساءت لنفسها في زواجها من شلاطة كما أن شلاطة سيقع بين أيدي الشرطة نتيجة أفعاله، أما نجوى فينتهي بها الحال في أحد بيوت الدعارة وبعد ضبطها تقرر الانتحار.

أبطال مسلسل إش إش

والعمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي، وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة.

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