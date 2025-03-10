مسلسل إش إش الحلقة 11، زواج مي عمر وماجد المصري

مسلسلات رمضان 2025 ، شهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل إش إش العديد من التطورات المثيرة، حيث يذهب نصة إلى المعلم رجب الجريتلي ويطلب منه الابتعاد عن إش إش لأنه يحبها، وينصحه المعلم رجب بأن يكون أكثر حزمًا مع أي امرأة مستقبلًا.

في الوقت نفسه، يتحدث رجب مع إش إش ويخبرها أن نصة جاء للحديث معه، مما يدفع إش إش لسؤال نصة عن سبب ذهابه إلى رجب.

ويؤكد لها أنه لم يقل له أي شيء فقط عبر عن حبه لها، فتصارحه إش إش بأنها تراه كأخ لها فقط، تمامًا كما ترى هي نفسها بالنسبة له، وهذا الأمر يصيبه بالإحباط، وفي هذه للأبناء تقتحم صفاء المكان وتظن أن هناك شيئًا بين إش إش ونصة، فتتحدث مع إش إش بطريقة سيئة، ثم تغادر المنزل وتذهب إلى والدها.

تشعر إش إش بالقلق عليها، لكن والدها يطمئنها لاحقًا بأن صفاء بخير، على الجانب الآخر، يستدعي المعلم ربيع المعلم فرج والمعلم رجب، وهناك يقوم فرج بإهانة رجب الجريتلي ويتهمه بأنه عقيم، مما يؤدي إلى شجار عنيف بينهما، وينتهي الأمر بقطع العلاقات بين رجب وأخيه فرج تمامًا.

في تطور آخر، تسمع لبنى من فاتن أن شقيقها مختار شخص سيئ ومرتبط بعلاقات متعددة مع النساء، وعندما يتضح أن لإش إش علاقة بالأمر، تشعر لبنى بالغضب، وتذهب إلى منزل إش إش، وتواجهها بغضب، لكن إش إش ترد عليها بقوة، وتقوم بشدها من شعرها وضربها.

تقرر لبنى الانتقام، فتأمر أحد رجال والدها لإشعال النار في منزل إخلاص كابوريا، لكنه يبلغ والدها بدلًا من تنفيذ الأمر، ويصاب والدها بصدمة عندما يسمع اسم إخلاص كابوريا من ابنته.

على هامش الحلقة، يخبر رجب الجريتلي ابن زوجته مختار بأنه يريد الزواج بامرأة أخرى إلى جانب والدته، وتسمع شادية زوجته بذلك، فتواجهه في اليوم التالي في المحل وتسأله إن كان هذا صحيحًا، فيؤكد لها الأمر.

في تطور مفاجئ، يتفق رجب وإش إش على الزواج، دون ضرورة ذهابه لطلب يدها من والدتها إخلاص، وتوافق إش إش، وعند إقامة حفل الزفاف تحت منزل شادية، تفاجأ الجميع، أن العروس الجديدة هي إش إش التي تنظر لهم نظرات تحمل قدرا كبيرا من الشماتة.

مسلسل إش إش الحلقة 10

دارت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل إش إش حول إخلاص كابوريا التي ثارت وشعرت بالغضب الشديد حينما رأت رجب، ولم تحاول الاستماع إلى أي كلمة منه، بل استمرت في الحديث عن الماضي وما فعله معها، وأكدت أنها لم تسامحه أبدًا.

وأشادت إش إش بما فعلته والدتها، حيث رأت أن كل ذلك يخدم خطتها، ولاحقًا، ذهبت إش إش إلى معتصم، ضابط المباحث، وكشفت له عن خطتها مع رجب، موضحة أنها تنوي الانتقام منه، فأخبرها الضابط أنه يريد معرفة مكان مخزن المخدرات الخاص برجب، واتفقا على البقاء على اتصال.

في سياق آخر، تواصلت شادية مع مختار، وحاولت أن تقربه من لبنى، وأجرى رجب اتصالًا مع بوشكاش، وسأله عن إذا كانت إش إش وإخلاص يعدان خطة ضده، ثم عاد بوشكاش وتحدث مع إش إش وإخلاص، حيث أكدت له إش إش أنها خططت لكي شيء، لكنه عرض عليها التعاون كفريق واحد.

لاحقًا، ذهب بوشكاش إلى رجب وأخبره أن إش إش لا تخطط لأي شيء وأن كل شيء حدث صدفة وحكى له ما حكاه له إش إش، وفي المقابل، أعطى رجب بوشكاش مبلغًا من المال.

بعدها، لاحظ مختار وجود بوشكاش عند رجب، لكن الأول تعامل كأنه لا يعرفه، مما أثار قلقه، وبعدها تواصل مع إش إش وأخبرها بأنه يرغب في أن “يكتب عليها”، بمؤخر كبير ثم يطلقها بعد ذلك لكنها رفضت، موضحة أنها “لا تتزوج من رجل أخطأت معه”.

وفي تطور آخر، اتصل رجب بإش إش وأخبرها أنه، رغم شكوكه بها، سيحاول تصديقها، لأنه متعلق بها ومعجب بها، في النهاية، يظهر نصه أمام رجب ولم يتم الكشف عن ما سيقوله خاصة أنه سبق وقال لإش إش أنه سيضطرها للتوقف عما ستفعله مع رجب.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي.

وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة، وسوف يعرض عبر قنوات إم بي سي وبعض المنصات الإلكترونية الأخرى.

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