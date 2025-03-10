أخبار الحوادث اليوم،مقتل شاب على يد جاره فى مشاجرة قبل الإفطار، القبض على صاحب مطعم و9 آخرين، إعدام قاتلة زوجها وعشيقها بالشرقية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

قام قطاع الأمن المركزى بوزارة الداخلية بتوزيع المساعدات العينية "عبوات غذائية بالمجان" على الأسر الأكثر إحتياجًا بعدد من المحافظات، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين؛وبمناسبة شهر رمضان المبارك.



قررت نيابة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، إخلاء سبيل زوج ووالده على ذمة تعديهما بالضرب على زوجة الأول بالطريق العام، بضمان محل إقامتهما وذلك على ذمة التحقيقات.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الدخلية، ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث مشاجرة أمام مطعم فول بمنطقة الظاهر، وتحديد وضبط طرفيها.

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، عقد لقاءات مع عدد من طلاب المدارس، والجامعات بمختلف محافظات الجمهورية للتعريف بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على مرحلتهم العمرية وطرق الوقاية منها.

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم جلب والاتجار في المواد المخدرة.

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية برئاسة المستشار نسيم علي بيومي رئيس المحكمة بالإعدام شنقا لسيدة وعشيقها لادانتهما بإنهاء حياة زوج الاولي بمدينة العاشر من رمضان بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية.

مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارة بالروبيكي

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الروبيكي بمدينة بدر وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أودعت محكمة مستأنف شمال القاهرة، حيثيات حكمها بتخفيف الحكم الصادر ضد المطرب الشعبي سعد الصغير إلى الحبس 6 أشهر بدلا من 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة.

حرر رامي صالح، مصمم رسوم متحركة بالمركز القومي للسينما، محضرا بقسم شرطة الدقي، يتهم فيه عمرو سمير عاطف مؤلف مسلسل “الشرنقة” بسرقة فكرة المسلسل من فكرة فيلم سبق أن قدمه.

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية برئاسة المستشار نسيم علي بيومي رئيس المحكمة بالإعدام شنقا لسيدة وعشيقها لادانتهما بإنهاء حياة زوج الاولي بمدينة العاشر من رمضان بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية.

قتل شاب على يد جاره فى مشاجرة بينهما قبل الإفطار بمحافظة الدقهلية.

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