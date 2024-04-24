الأربعاء 24 أبريل 2024
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حوادث

الزوجة وعشيقها تخلصا منه، كشف لغز وفاة مواطن بالشرقية

أمن الشرقية، فيتو
أمن الشرقية، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة الشرقية ملابسات وفاة مواطن لقى حتفه متأثرا بإصابته إثر سقوطه من علو داخل مسكنه بمدينة العاشر من رمضان.

وقد تبين وجود شبهة جنائية وأن المجني عليه توفي على يد زوجته وشخص آخر دفعاه من الطابق السادس إثر مشادة كلامية بينهم، حيث جرى ضبطهما وحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان باستقبال شخص يدعي "تامر. ف.ح" (جثة هامدة) إثر سقوطه من علو بعقار سكني بنطاق المدينة، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته الخطيرة، وتبين وجود شبهة جنائية في الوفاة.

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علي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي علي أعلي مستوي  من المديرية وبعمل التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه وعشيقها إثر مشاجرة بينهم دفعا خلالها الزوج ليسقط من الطابق السادس ويفارق الحياة على الفور.

كما تبين من التحقيقات وجود خلافات زوجية بين المتهمة والمجني عليها منذ نحو عامين تقريبا (دون حدوث انفصال  رسمي) وأنها كانت تنوي الزواج من المتهم الثاني.

ويوم الواقعة حضر المجني عليه لإنهاء الخلافات بينهما لكن تطور الأمر إلى مشادة لفظية عنيفة ثم مشاجرة على أثر ذلك  دفعته المتهمة وعشيقها فسقط من الطابق السادس ليفارق الحياة على الفور 

جرى ضبط المتهمان وأقرا بارتكاب الجريمة لذات السبب وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة والتى قررت نقل الجثمان إلى مشرحة الطب الشرعي بالزقازيق، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

كما يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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ضبط زوجة متهمة بقتل زوجها بالشرقية مصرع زوج سقط من علو بالشرقية حوادث حوادث محافظة الشرقية أخبار الحوادث حوادث اليوم

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