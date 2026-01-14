تعرف على موعد أول أيام شهر شعبان لعام 1447 وفقا للحسابات الفلكية والشرعية

18 حجم الخط

شهر شعبان هو الشهر الثامن في التقويم الهجري، وقد عرف بهذا الاسم منذ عهد كلاب بن مرة، الجد الخامس للرسول عليه الصلاة والسلام، ويعود سبب تسميته بشعبان إلى تَشعب القبائل العربية وتفرقها للغزو بعد توقفها عنه في شهر رجب الحرام.

وفي السطور التالية نستعرض معكم موعد أول أيام شهر شعبان لعام 1447 هـ، وفقًا للحسابات الفلكية والرؤية الشرعية.

موعد أول يوم في شعبان 1447

شهر شعبان

شهر شعبان هو أحد الأشهر المباركة في التقويم الإسلامي، والتي خصّها رسولنا المصطفى بالتكريم والتفضيل، فهو يُعدُّ محطةٌ للاستعداد والتهيئة لاستقبالِ رمضان الكريم. وخصّه النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة العبادة والصيام، وأخبرنا أنّ الأعمال تُرفع فيهِ إلى الله سبحانه وتعالى، مما يجعلهُ فرصةً عظيمة للتوبةِ والطاعة. وشعبان هو اسم للشهر، وسمَّي هكذا لأنّ العرب كانوا يتشعبون فيه (أي يتفرقون) لطلب المياه، وقيل تشعُّبهم في الغارات، وقيل لأنّه شعب (أي ظهر) بين شهري رجب ورمضان، ويُجمعُ على شعبانات وشعابين

فضائل شهر شعبان في السنة النبوية

لقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذا الشهر بالفعلِ والقول. إذ يقولُ أسامة بن زيد رضي الله عنه: قُلتُ: يا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ ما تَصُومُ مِنْ شعبان، فقال: “ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ العَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ” (رواه النسائي). وهذا يدلُّ على أن العبادة في شعبان لها منزلةٌ خاصة؛ لأن الأعمال تُرفع فيه إلى الله عز وجل.

كثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان

عن عائشة رضي الله عنها قالت: “ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهرٍ إلا رمضان، وما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان” (رواه البخاري ومسلم). وقد فسّر بعضُ العلماء كثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان بأنه تمرين للنفس وتهيئةٌ لاستقبال رمضان وتأكيدًا على الفضلِ العظيم لشعبان.

لماذا سمي هذا الشهر بـ”شعبان”؟

قيل: إن شهر شعبان سمي بهذا الاسم لتشعب القبائل فيه بحثًا عن الكلأ والمرعى بعد قعودهم عن القتال في رجب، الشهر الحرام. وقيل بل لتفرقهم وتشعبهم في طلب المياه. ويعزو بعضهم تسميته إلى تشعب الأغصان في الوقت الذي سمي فيه تمامًا كما سمي شهرا جمادى لأن الماء كان يجمد فيهما زمن تسميتهما.

وقال اللُّغويُّ أحمد بن يحيي: قال بعضهم: إنما سمي شعبانُ شعبانَ لأنه شَعَبَ، أي ظهر من بين شهري رمضان ورجب. ولما كانت العرب تنسأ (تؤجل) الأشهر الحُرُم فقد كانت تُدخِل رجب في شعبان ويطلقون عليهما الرجبان كما أطلقوا على المحرم وصفر

ما معنى شعبان؟

كان للعرب أسماء خاصة للشهور. فعلى سبيل المثال، كانت ثمود تبدأ سنتها من شهر “دَيْمر” الموافق لشهر رمضان وتسمي شعبان “مَوْهاء”. ومن الأسماء التي أُطلقت عليه قبل مجيء الإسلام بزمن طويل واستعملته العرب العاربة عادل، ومن معاني العادل الشخص الذي يعدل بربه، ولربما سُمي كذلك لأنهم كانوا يعدلون به رجب في النّسيء. ومنه قول المرأة للحجاج: إنك لقاسط عادل، ومنه حديث علي رضي الله عنه: كذب العادلون بك إذ شبَّهوك بأصنامهم.

ومن الأسماء الأخرى التي أطلقتها عليه العرب العاربة اسم كُسع. والكسع شدة المَرِّ، ويقال كَسَعَه بكذا إذا جعله تابعًا له ومُذهبا به، ومن أسمائه الأخرى التي ذكرها البيروني في الآثار الباقية عن القرون الخالية اسم واغلة، كما ذكر أن رمضان كان يُسمى ناطلة. ويقول: الواغل هو الداخل على شراب ولم يُدعَ إليه، وذلك لهجومه على شهر رمضان.

موعد أول يوم في شعبان 1447

موعد استطلاع هلال شهر شعبان

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريا، يوم الأحد الموافق 18 يناير لعام 2026، الموافق 29 رجب لعام 1447 هجريا، عقب صلاة المغرب، من خلال لجانها المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 53 ليلا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من رجب 1447هـ الموافق 18-1-2026م - يوم الرؤية. ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد 29 من رجب 1447هـ - يوم الرؤية.

موعد أول يوم في شعبان 1447

ويغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب شمس ذلك اليوم - يوم الرؤية - في مكة المكرمة بـ19 دقيقة، وفي القاهرة بـ23 دقيقة، وفي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين 19- 24 دقيقة، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين 8 - 31 دقيقة. وبذلك يكون يوم الإثنين 19-1-2026 هو المتمم لشهر رجب 1447هـ، وتكون غرة شهر شعبان 1447هـ فلكيًا يوم الثلاثاء 20-1-2026م.

