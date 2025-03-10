الإثنين 10 مارس 2025
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حوادث

قرار من النيابة بشأن المتهم بسحل زوجته فى الشارع بالشرقية

قرار من النيابة بشأن
قرار من النيابة بشأن المتهم بـ سحل زوجته فى الشارع بالشرقية

قررت نيابة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، إخلاء سبيل زوج ووالده على ذمة تعديهما بالضرب على زوجة الأول بالطريق العام، بضمان محل إقامتهما وذلك على ذمة التحقيقات.

 

قرار من النيابة بشأن المتهم بـ سحل زوجته فى الشارع بالشرقية 
قرار من النيابة بشأن المتهم بـ سحل زوجته فى الشارع بالشرقية 

وكانت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، كشفت ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام شخصين بجذب إحدى السيدات من داخل سيارة وإلقائها بالطريق العام.

 

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام شخصين بجذب إحدى السيدات من داخل سيارة وإلقائها بالطريق العام.
 

 وبالفحص تبين تلقي مركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين كلٍ من طرف أول ( أحد الأشخاص "مصاب بكدمات بالجسم "ووالده ) طرف ثان ( زوجة الأول "مصابة بكدمات بالجسم" وخالها) لوجود خلافات زوجية تبادلوا خلالها التعدى بالضرب على بعضهم البعض مما أدى لحدوث إصابتهما.

 

 

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

 

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