جنايات الزقازيق تصدق على إعدام قاتلة زوجها وعشيقها بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية برئاسة المستشار نسيم علي بيومي رئيس المحكمة بالإعدام شنقا لسيدة وعشيقها لادانتهما بإنهاء حياة زوج الاولي بمدينة العاشر من رمضان بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية.

جريمة بشعة هزت العاشر من رمضان

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان باستقبال شخص يدعي "تامر.ف.ح" (جثة هامدة) إثر سقوطه من علو بعقار سكني بنطاق المدينة، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته الخطيرة، وتبين وجود شبهة جنائية في الوفاة.

علي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي علي أعلي مستوي من المديرية وبعمل التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة تدعى "داليا.ن"زوجة المجني عليه وعشيقها"محمود.ال.ح"إثر مشاجرة بينهم دفعا خلالها الزوج ليسقط من الطابق السادس ويفارق الحياة على الفور.

كما تبين من التحقيقات وجود خلافات زوجية بين المتهمة والمجني عليها منذ نحو عامين تقريبا (دون حدوث انفصال رسمي) وأنها كانت تنوي الزواج من المتهم الثاني.

ويوم الواقعة حضر المجني عليه لإنهاء الخلافات بينهما لكن تطور الأمر إلى مشادة لفظية عنيفة ثم مشاجرة على أثر ذلك دفعته المتهمة وعشيقها فسقط من الطابق السادس ليفارق الحياة على الفور

جرى ضبط المتهمان وأقرا بارتكاب الجريمة لذات السبب وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة والتى قررت نقل الجثمان إلى مشرحة الطب الشرعي بالزقازيق، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

أمر الاحالة الصادر من النيابة العامة بشأن المتهمين

وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهمين قتلا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على إزهاق روحه وذلك على إثر خلافات سابقة جراء وجود علاقة غير شرعية بين المتهمة والمتهم وتنفيذا لمشروعهما الإجرامي وما انعقدت عليه عزائمهما استدرجاه لمسكن الزوجية مهددين إياه وشرعا في إكراهه على توقيع إيصالين أمانة قبل أن يلقيانه من الطابق السادس قاصدين قتله فأحدثا الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

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