الإثنين 10 مارس 2025
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حوادث

مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارة بالروبيكي

إسعاف
إسعاف

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الروبيكي بمدينة بدر وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث طريق الروبيكي بمدينة بدر 

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الروبيكي بمدينة بدر، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين إنقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق الروبيكي بمدينة بدر، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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