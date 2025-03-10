مقتل شاب على يد جاره فى مشاجرة قبل الإفطار بالدقهلية

قتل شاب على يد جاره فى مشاجرة بينهما قبل الإفطار بمحافظة الدقهلية.

وكان مأمور مركز شرطة بني عبيد بمديرية أمن الدقهلية إخطارا من المستشفى، يفيد بوصول شاب يدعى محمد رمضان قطب، ويبلغ من العمر 25 عامًا، مصابًا بنزيف في الصدر والبطن، ولفظ أنفاسه الأخيرة، ادعاء تعد من آخرين.



وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وأحد جيرانه بذات المنطقة، وذلك أثناء تدخله للدفاع عن شقيقه بعد اعتداء المتهم عليه بالضرب، بسبب خلافات الجيرة.

وبسؤال أسرته اتهمت الجار ويدعى محمد و. 28 عامًا، بالاعتداء عليه بالضرب بشومة في صدره وجانبه، ما تسبب في حدوث إصابته التي أودت بحياته.

والقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وصرحت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه بعد انتهاء الإجراءات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.