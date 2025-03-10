الإثنين 10 مارس 2025
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حوادث

تحرير 26 ألفا و874 مخالفة، حصاد الحملات المرورية خلال 24 ساعة

تحرير 26 ألفا و874
تحرير 26 ألفا و874 مخالفة مرورية متنوعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

نتائج الحملات المرورية  

 

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى الـ 24 ساعة الماضية – عن تحرير 26 ألفا و874  مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 17 ألفا و911 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و648 مخالفة السير بدون تراخيص، و3 مخالفات موقف عشوائي، ومخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و7 مخالفات لشروط التراخيص 15 مخالفة دراجة نارية.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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أجهزة وزارة الداخلية الادارة العامة للمرور التحدث في الهاتف المحمول الإنضباط المرورى المخالفات المرورية تجاوز السرعة المقررة

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