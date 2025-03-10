الإثنين 10 مارس 2025
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حوادث

الأمن المركزى يوزع عبوات غذائية بالمجان على الأسر في المحافظات (فيديو وصور)

الأمن المركزى
الأمن المركزى

 قام  قطاع الأمن المركزى بوزارة الداخلية بتوزيع المساعدات العينية "عبوات غذائية بالمجان" على الأسر الأكثر إحتياجًا بعدد من المحافظات، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين؛وبمناسبة شهر رمضان المبارك.
 

 

    
تأتى هذه المشاركة استمرارًا للدور الإنسانى للوزارة فى توفير مظلة من الحماية الإجتماعية للمواطنين خاصة مع حرص المأموريات على الوصول إلى المستحقين فى أماكن إقامتهم والقرى والنجوع بكل المحافظات، وإستمرارًا للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية، وبمناسبة شهر رمضان المبارك.

 ومن جانبهم عبر المواطنون عن فرحتهم بالدعم المتواصل الذى تقدمه وزارة الداخليه لهم. 
 

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قطاع الأمن المركزي وزارة الداخلية شهر رمضان المبارك توزيع عبوات غذائية مبادرة كلنا واحد

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