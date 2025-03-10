سقوط 4 تجار مخدرات بحوزتهم حشيش وشابو بـ 9.4 مليون جنيه (صور)

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم جلب والاتجار في المواد المخدرة.

التوزيع بعد الإفطار..سقوط 4 تجار مخدرات بحوزتهم حشيش وشابو بـ 9.4 مليون جنيه



ضبط مخدرات بـ 9.4 مليون جنيه

فى الدقهلية ؛ ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة طلخا، وبحوزته (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش).



وفي الشرقية ؛ ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سلاح أبيض).

وفي الجيزة؛ ضبط عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية"، بدائرتى قسمى شرطة "بولاق الدكرور،الأهرام"، وبحوزتهما (15 كيلو جرام لمخدر "الشابو "- سلاح أبيض – ميزان حساس).



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (9,420 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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