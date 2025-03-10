الإثنين 10 مارس 2025
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حوادث

مصمم رسوم متحركة يحرر محضرًا ضد مؤلف "الشرنقة" بتهمة سرقة فكرته

مسلسل الشرنقة
مسلسل الشرنقة

حرر رامي صالح، مصمم رسوم متحركة بالمركز القومي للسينما، محضرا بقسم شرطة الدقي، يتهم فيه عمرو سمير عاطف مؤلف مسلسل “الشرنقة” بسرقة فكرة المسلسل من فكرة فيلم سبق أن قدمه.

وكان المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغا من محام وكيل عن رامي صالح، مصمم رسوم متحركة بالمركز القومي للسينما لتضرره من رئيس شركا "اروما أستتيوز" للإنتاج الفني والمؤلف عمرو سمير عاطف، مسؤول منصة واتش آت بصفته.

وقال رامي صالح، مصمم رسوم متحركة بالمركز القومي للسينما فى بلاغه، إنه بتاريخ 23 مايو من 2023، قدم موكله فكرة فيلم باسم "ظلال "لإدارة حقوق المؤلف التابعة للمجلس الأعلى للثقافة وحصل على تسجيل إدارة حقوق المؤلف، إلا أنه فوجئ بعرض مسلسل باسم "الشرنقة" بنفس الفكرة السابق تقديمها.

وطالب رامي صالح، مصمم رسوم متحركة بالمركز القومي للسينما باتخاذ الإجراءات القانونية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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