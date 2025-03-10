تفاصيل القبض على صاحب مطعم و9 آخرين بعد مشاجرة السحور بالظاهر

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الدخلية، ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث مشاجرة أمام مطعم فول بمنطقة الظاهر، وتحديد وضبط طرفيها.





وكانت أجهزة الأمن، تتابع ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث مشاجرة أمام أحد المطاعم بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد وضبط طرفي المشاجرة والتي نشبت بتاريخ 6 مارس الجارى، بين طرف أول 7 أشخاص "من بينهم مالك أحد المطاعم"، طرف ثانى 3 أشخاص إثر مشادة كلامية بينهم بسبب الازدحام للخلاف على أولوية الحجز بالمطعم دون حدوث ثمة إصابات أو تلفيات.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، كما تبين عدم وجود تراخيص للمطعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال طرفي المشاجرة والمطعم.

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