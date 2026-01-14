الأربعاء 14 يناير 2026
قناة مجانية على النايل سات تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

يستضيف ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، مساء اليوم الأربعاء، مباراة منتخب مصر أمام نظيره السنغالي، في مواجهة حاسمة ضمن نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد السنغال في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة.

مسيرة منتخب مصر والسنغال في أمم أفريقيا 2025

يدخل منتخب مصر المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد تصدره مجموعته في الدور الأول برصيد 7 نقاط، ثم تحقيقه انتصارين مهمين في الأدوار الإقصائية، كان أبرزها الفوز على كوت ديفوار بنتيجة 3-2 في ربع النهائي.

أما منتخب السنغال، فقد واصل عروضه القوية منذ بداية البطولة، حيث تصدر مجموعته بنفس الرصيد، قبل أن يتجاوز السودان في دور الـ16، ثم يحسم مواجهة مالي في ربع النهائي بهدف نظيف، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب.

الفائز من اللقاء سيحجز مقعده في النهائي لمواجهة المتأهل من مباراة المغرب ونيجيريا، ما يضيف مزيدًا من الضغط والطموح على الفريقين قبل صافرة البداية.

قناة الجزائرية الأرضية تنقل مباراة مصر والسنغال 

وأعلنت قناة الجزائرية الأرضية، والتي يمكن التقاط بثها المجاني عبر القمر الصناعي "النايل سات" عن بث اللقاء بشكل رسمي، بجانب قنوات بي إن سبورتس.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:00 بتوقيت السعودية.

تردد قناة الجزائرية الأرضية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معامل الاستقطاب: أفقي

الجريدة الرسمية