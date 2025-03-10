الألعاب النارية تفسد أجواء رمضان.. انفجارات عنيفة وقت السحور والإفطار تصيب المواطنين بالرعب.. مشاجرات وإصابات خطيرة.. والداخلية تطارد كبار التجار

“رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل.. رمضان في مصر غير الدنيا طعمه طعم النيل”.. هذه الكلمات مطلع أغنية للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، عبر فيها عن مظاهر البهجة والفرحة والروحانيات والطقوس الرائعة التي يحرص عليها المصريون خلال شهر رمضان المبارك، وهي طقوس خاصة تتميز بها مصر على سائر الدول الإسلامية.. وبين أجواء البهجة والفرحة التي تعم مصر، تبرز آفة خطيرة تفسد الصورة الجميلة للشهر الكريم، وتروع المصريين صغارًا وكبارًا وتهدد أرواحهم، هي انتشار الألعاب النارية من بومب وصواريخ، وأنواع أخرى تشبه المتفجرات، واستخدامها بكثرة ليلا ونهارا، فى الشوارع والمواصلات العامة، بل يصل الأمر إلى إلقائها داخل البيوت، لتحدِث انفجارًا شديدًا يهدد بإصابات خطيرة وحرائق مروعة.

أنواع الألعاب النارية وأسعارها

ومنذ سنوات كانت الألعاب النارية تستخدم خلال رمضان، في نطاق محدود للغاية، للتعبير عن الفرحة والبهجة، وكانت أنواعها قليلة وبسيطة ولا تسبب أصواتًا مرتفعة ولا تلحق أي أذى، لكنها تطورت مع الوقت وظهرت منها عشرات الأشكال والأنواع شديدة الانفجار والضجيج، والتي تتسبب في إصابات بالغة للأشخاص وقد تؤدي إلى الوفاة.

ومن أبرز تلك الأنواع: البومب التقليدي ويُباع بسعر من نصف جنيه إلى جنيه للقطعة الواحدة، والبومب كبير الحجم يباع بجنيهين للقطعة والصواريخ صغيرة الحجم، ويباع الصاروخ الواحد بجنيه، والعلبة تضم 10 صواريخ بخمسة جنيهات، والعلبة 20 صاروخا بعشرة جنيهات، وهناك عبوات يصل سعرها إلى 40 جنيهًا حسب عدد الصواريخ الموجودة بها.. هذه الفئة من الألعاب النارية بسيطة وضعيفة الانفجار ولا تسبب أي أضرار.

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أما الفئة الثانية فهي كبيرة الحجم، وتُحدث انفجارات مدوية من شأنها ترويع المارة وتهديد حياتهم، وتشمل الصواريخ كبيرة الحجم ويباع الصاروخ الواحد منها بخمسة جنيهات، ويزداد السعر حسب حجم الصاروخ ليصل إلى 25 جنيهًا للصاروخ الواحد.. الصواريخ متعددة الانفجارات، وتباع القطعة منها بأسعار تتراوح بين 5 و15 جنيهًا، حسب الحجم والمواصفات، بالإضافة إلى أنواع أخرى تتخذ شكل القنابل اليدوية وتنفجر بدوي مفزع وتتطاير منها شظايا خطيرة.

ضحايا الألعاب النارية يروون تفاصيل معاناتهم

منذ بداية شهر رمضان هذا العام، وشوارع مصر لا تكاد تخلو من صوت انفجارات صواريخ رمضان وغيرها من الألعاب النارية، ما أوقع الفزع والذعر في نفوس المواطنين.. تقول “غادة. م” ربة منزل: “أصبحت أخشى الخروج من منزلي خصوصًا بعد الإفطار، بسبب انتشار الشباب المستهتر الذي يتعمد إلقاء الصواريخ تحت أقدام المارة في الشارع بقصد ترويعهم، وقد حدث وأن ألقى شخص جاوز 16 سنة من عمره صاروخًا بالقرب مني لينفجر بشدة، ما أصابني بحالة من الهلع كاد قلبي يتوقف معها، وسقطت من يدي بعض الاحتياجات كنت قد اشتريتها، أما ابنتي الصغيرة، فقد انفجرت في بكاء هيستيري لفترة طويلة، كل ذلك وسط ضحكات وسخرية ذلك الشخص المستهتر”.

يقول “أحمد. أ” موظف، ضحية أخرى للصواريخ والألعاب النارية في رمضان: “كنت معزومًا على الإفطار عند بعض أقاربي فى منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، وأثناء سيري فى الشارع، فوجئت بصاروخ يلقى بالقرب مني وانفجر في ثوانٍ معدودة محدثًا دويًّا رهيبًا، وتطايرت منه بعض الشظايا التى أصابتنى بجروح فى قدمي اليمنى.. الغريب أننى لم استطع تحديد مصدر الصاروخ أو من ألقاه، وإن كان بعض الشباب وقفوا يضحكون، وعندما علم أقاربي بالأمر خرج عدد منهم وكادوا يشتبكون مع هؤلاء الشباب، لو تدخل بعض العقلاء”.

وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة تجاه هؤلاء الصبية وبائعي الألعاب النارية الذين أفسدوا أجواء رمضان بتلك التصرفات الغريبة، وتقول “روضة. ع” طالبة جامعية: “الألعاب النارية هذا العام لا تطاق وتجاوزت كل الحدود، حيث يتعمد الصبية والشباب المستهتر، إلقاءها وسط تجمعات البنات، سواء أمام المحلات التجارية أو أمام المساجد وقت صلاة العشاء والتراويح، وقد تسببت هذه التصرفات في حدوث مشاجرات عنيفة أصيب خلالها البعض بإصابات خطيرة”، وطالبت بوقفة حاسمة مع مروجي تلك الألعاب لوقف ما وصفته بـ “مهزلة صواريخ رمضان”.

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كوارث الألعاب النارية

لم تقتصر أضرار الألعاب النارية المنتشرة خلال شهر رمضان، على ترويع المارة بسبب أصوات الانفجارات المدوية أو الإصابات الخفيفة، بل تجاوزت ذلك إلى إصابات بالغة الخطورة، مثلما حدث في محافظة الوادي الجديد، عندما تسبب صاروخ في إصابة طفل بانفجار في مقلة العين، وأكدت أسرته في محضر الشرطة أنه كان يلهو بصاروخ لعبة، فتطايرت شظايا منه لتستقر في عينه مسببة إصابته.

وفي محافظة الإسماعيلية، لقيت طالبة في الصف الأول الثانوية مصرعها بينما أصيب والدها ووالدتها وشقيقتها بإصابات متفرقة، وذلك بسبب انفجار صاروخ بالقرب من مصدر الغاز بشقتهم، ما أدى إلى اندلاع عريق كبير أسفر عن مصر الطالبة وإصابة أسرتها.

وفي منطقة كرداسة بالجيزة، فقد طالب في المرحلة الثانوية الأزهرية عينه اليمنى، إثر إصابته بشظايا صغيرة بعد أن ألقى مجموعة من الصبية صاروخا كبير الحجم بالقرب منه أثناء مروره فى الشارع.

وفى محافظة قنا، لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون فى مشاجرة نشبت بين عائلتين على خلفية لهو الأطفال بالألعاب النارية والصواريخ كبيرة الحجم.

وفي منطقة التبين بالقاهرة، وقعت مشاجرة بين مجموعة من أشخاص بسبب قيام شابين بإلقاء الألعاب النارية على المارة، وأسفرت المشاجرة بإصابة شخص بكسر فى الجمجمة.

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«الداخلية» تطارد تجار ومروجي الألعاب النارية

من جهتها، كثفت أجهزة وزارة الداخلية من جهودها وحملاتها، لضبط تجار ومروجي الألعاب النارية فى القاهرة وكافة المحافظات، وقد أسفرت الجهود خلال الأسبوع الأخير عن ضبط ما يقرب من 4 ملايين قطعة من الألعاب النارية ما بين بمب وصواريخ مختلفة الأحجام والأشكال.

وفى حملة شنها قطاع الأمن العام مؤخرا بالتعاون مع عدد من مديريات الأمن، تم ضبط 2 مليون و500 ألف قطعة ألعاب نارية، بينها 674 ألف قطعة نارية لدى تاجر فى محافظة الغربية، و158 ألف قطعة أخرى لدى تاجر فى محافظة سوهاج، وآلاف القطع فى القاهرة والسويس والجيزة وغيرها من المحافظات.

كما ألقت الأجهزة المختصة القبض على مئات التجار ومروجي الألعاب النارية، وحررت ضدهم المحاضر اللازمة وإحالتهم إلى جهات التحقيق.

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