حوادث رمضان، ألعاب نارية تفقد شابًا بصره وسوداني يلقى حتفه بسبب زينة الشهر الكريم (صور)

لم يمر ثلاثة أيام من شهر رمضان الكريم، إلا وقد وقعت عدد من الأحداث سببها تعليق الزينة في الطوابق العليا والتي أنهت حياة سودانى بكفر الشيخ واستخدام الألعاب النارية التي أدت لإصابة عدد من الأهالي وفقع عين شاب بكرداسة، وهذا ما نسرده في السطور التالية..

بسبب الألعاب النارية شاب يفقد بصره



شهدت منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة حادثًا مأساويًا راح ضحيته شاب فقد بصره في إحدى عينيه، بسبب الألعاب النارية التي تُستخدم بكثرة خلال شهر رمضان، حيث تعرض لإصابة بالغة أدت إلى نزيف في القرنية وانفجار في العين اليمنى، ما تسبب في فقدانه البصر.

وفقًا لما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فإن الشاب الذي لم يُكشف عن اسمه بعد، كان عائدًا من عمله قبيل موعد الإفطار، عندما فوجئ بمجموعة من الأطفال يلهون بإطلاق “صواريخ رمضان” في الشارع.



وعلى سبيل "الدعابة"، قام أحدهم بإلقاء صاروخ ناري بالقرب منه، إلا أن الحظ العاثر جعله ينفجر مباشرة في وجهه، ما أدى إلى إصابته إصابة خطيرة في عينيه، خاصة العين اليمنى.

تم نقل الشاب فورًا إلى المستشفى وسط حالة من الذهول والخوف بين المارة وأهالي المنطقة، ليؤكد الأطباء بعد الفحوصات الأولية أنه أصيب بانفجار في القرنية ونزيف داخلي حاد، ما أدى إلى فقدان البصر في العين اليمنى بشكل كامل، بينما لا تزال الفحوصات تُجرى للتأكد من سلامة العين الأخرى.

سوداني بفقد حياته بسبب زينة رمضان

تلقى مدير أمن كفر الشيخ اللواء إيهاب عطية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان كفر الشيخ، يفيد بورود بلاغ بسقوط شاب من الطابق الخامس بأحد العقارات السكنية.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى يُدعى "نشوان"، وهو سوداني الجنسية.

على الفور، تم نقل الشاب إلى مستشفى كفر الشيخ العام بواسطة سيارة الإسعاف، إلا أنه فارق الحياة أثناء إجراء الفحوصات الطبية، متأثرًا بإصابته، ليتم وضع الجثمان داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

أجرت وحدة البحث الجنائي بقسم ثان كفر الشيخ التحريات اللازمة حول الواقعة، والتي كشفت أن الشاب كان يعلق زينة رمضان في شرفة العقار الذي يسكن فيه، وأثناء ذلك اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس، مما أدى إلى وفاته.

بعد استكمال التحريات والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، صرحت الجهات المختصة بدفن الجثمان في مدينة كفر الشيخ، عقب الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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