بسبب صاروخ ألعاب نارية، إصابة طفلة بحروق خطرة بالوجه في الفيوم

أصيبت طفلة من الفيوم، بحروق في وجهها بسبب انفجار صاروخ ألعاب نارية في وجهها، ألقاه طفل عليها أثناء اللهو بالشارع، تم نقل الطفلة على الفور إلى مستشفى سنورس لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل إصابة طفلة بحروق بسبب صاروخ ألعاب نارية

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، عن بلاغ من مستشفى سنورس المركزي بإصابة طفلة بحروق في الوجه نتيجة انفجار صاروخ العاب نارية في وجهها.

وتبين من المعاينة الأولية أنه أثناء لهو أحد الأطفال بالألعاب النارية بالقرب من مكان وجود الطفلة، انطلقت إحدى الألعاب النارية في اتجاه غير متوقع وأصابت الطفلة في وجهها، ما تسبب في حدوث حروق خطرة بوجه الطفلة.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة المختصة التي طلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولت التحقيق.

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