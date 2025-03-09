الأمن العام يشن حملات تضبط 75 قضية بمضبوطات 2.5 مليون قطعة ألعاب نارية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، وتكثيف الجهود لملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها وترويجها.

وشن قطاع الأمن العام، عدد من الحملات بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن أسفرت جهودها عن ضبط 75 قضية ضبط خلالهم (قرابة 2,5 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة)

وشملت أبرزها؛ ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية)، وبحوزته (أكثر من 674 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة).

ضبط (مالك مكتبة "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج، وبحوزته (قرابة 158 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.